شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينهى استعداداته لمواجهة فاركو بمحاضرة مطولة من كولر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداده لمباراة فاركو التى تقام فى الخامسة مساء غد "الثلاثاء" باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثامنة في بطولة الدوري الممتاز.
وخاض الفريق مرانه الختامي ظهر اليوم على ملعب التتش، واشتمل على بعض الفقرات الفنية والخططية التي يرغب الجهاز الفني في تنفيذها خلال مباراة الغد.
وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة مطولة مع اللاعبين للحديث فى كافة الجوانب الفنية الخاصة بمباراة فاركو.
وخاض "محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير"، ثلاثي حراسة المرمى، تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس قبل المشاركة في تدريبات الكرة.
ويتوجه الأهلي إلى الإسكندرية اليوم للدخول في معسكر استعدادًا لمباراة فاركو.
وكان الأهلي قد تعادل مع فيوتشر 1/1 ، في المباراة التي أقيمت على استاد الأهلي بالسلام، ضمن منافسات الجولة السابعة في بطولة الدوري وواصل الفريق تصدره للمسابقة برصيد 19 نقطة.