شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينهى استعداداته لمواجهة فاركو بمحاضرة مطولة من كولر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداده لمباراة فاركو التى تقام فى الخامسة ‏مساء غد "الثلاثاء" باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثامنة في بطولة الدوري ‏الممتاز.‏

وخاض الفريق مرانه الختامي ظهر اليوم على ملعب التتش، واشتمل على بعض الفقرات ‏الفنية والخططية التي يرغب الجهاز الفني في تنفيذها خلال مباراة الغد.‏

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة مطولة مع اللاعبين للحديث فى كافة الجوانب ‏الفنية الخاصة بمباراة فاركو.‏

وخاض "محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير"، ثلاثي حراسة المرمى، تدريباتهم تحت ‏إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس قبل المشاركة في تدريبات الكرة.‏

ويتوجه الأهلي إلى الإسكندرية اليوم للدخول في معسكر استعدادًا لمباراة فاركو.‏

وكان الأهلي قد تعادل مع فيوتشر 1/1 ، في المباراة التي أقيمت على استاد الأهلي بالسلام، ‏ضمن منافسات الجولة السابعة في بطولة الدوري وواصل الفريق تصدره للمسابقة برصيد 19 ‏نقطة.‏