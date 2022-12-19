شكرا لقرائتكم خبر عن 5 رسائل من بيج رامي بعد خسارة مستر أولمبيا.. أبرزها "لم أعتزال ولسه ما مُتش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرج بيج رامى، بطل كمال الأجسام، بعد خسارة لقب مستر أولمبيا هذا العام، ليوجه رسائل للجماهير ويرد على ما تردد عن اعتزاله اللعبة وإنهاء مشواره الكروى.

وظهر بيج رامى فى فيديو نشره على صفحته الشخصية، رد فيه على كل ما يدور فى عقول الجماهير من تساؤلات حول مصيره وما سيفعله الفترة المقبلة، ووجه بيج رامى رسائل مهمة جاءت كالتالى..

- أنا مش ميت.. أنا لسه عايش

- لم أعتزل وهرجع تانى السنة الجاية

- سأواصل اللعب لإكمال حلمى وحلمكم

- ساحقق مستر أولمبيا العام المقبل

- أنتظر دعم ودعوات كل بيت فى مصر والوطن العربى

ورغم خسارة بيج رامى لقب مستر أولمبيا هذا العام، بعدما خطف الإيراني هادى شوبان اللقب منه، إلا أنه سيظل أسطورة اللعبة، وتنتظره الكثير من الألقاب القادمة، وسيظل أول عربى وأفريقى ومصرى يتوج باللقب مرتين على التوالى.

بيج رامى له مسيرة كبيرة من الإنجازات التي شهدت التتويج بأكثر من بطولة عالمية، وأبرزها مستر أولمبيا خلال النسختين السابقتين.