أكثر من مليون زائر لقطر و3.4 مليون متفرج خلال كأس العالم 2022 في قطر

أعلن الفيفا الإثنين أنّ أكثر من مليون زائر توجهوا إلى قطر خلال كأس العالم في قطر 2022 الذي بدأ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وانتهى الأحد، فيما تابع 3.4 مليون مشجع المباريات في الملاعب.



وسجلت وكالة الأنباء القطرية (قنا) 3.404.252 متفرجًا، وهي ثالث أعلى نسبة حضور لكأس العالم لكرة القدم، بعد الولايات المتحدة عام 1994 (3.587.538) والبرازيل عام 2014 (3.429.873).



وحسب الوكالة القطرية، حضر دور المجموعات 2.457.059 شخصًا، و411.609 في دور الـ16، و245.221 في ربع النهائي، و 157.260 في نصف النهائي.



جمعت المباراة النهائية التي فازت بها الأرجنتين على فرنسا (4-2 بركلات الترجيح، الوقتان الأصلي والإضافي 3-3) 88.966 متفرجًا، وهي السعة القصوى لملعب لوسيل، وحضر مباراة المركز الثالث 44137 مشجعًا.



وأوضح فيفا أنّ متوسط حضور الجماهير في الملاعب بلغ 96.3%، فيما بدت المدرجات متناثرة خلال بعض مباريات دور المجموعات.



ويتوافق إجمالي عدد الزوار الذي تمّ الإعلان عنه في اليوم التالي لانتهاء البطولة مع أحدث تقديرات المنظمين الذين قدّروا هذا العدد في البداية بأكثر من 1.2 مليون.



كانت المملكة العربية السعودية والهند والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والمكسيك هي الدول الأكثر تمثيلاً، وفقًا للهيئة الحاكمة لكرة القدم العالمية.



وبعدما كانت محصورة في البداية لحاملي التذاكر فقط، تم تخفيف شروط دخول البلاد تدريجياً قبل وأثناء البطولة.

(فرانس برس )