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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يواصل الزمالك حملة الدفاع عن لقبه، ويصطدم بعقبة قوية تتمثل في حرس الحدود، الصاعد حديثًا للدوري المصري هذا الموسم، والذي لم يحقق أي انتصار حتى الآن بالمسابقة.

الدوري المصري.. ما هو موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود؟

ويدخل الفارس الأبيض المواجهة بمعنويات مرتفعة للغاية بعد النجاح في الفوز على البنك الأهلي بالجولة الماضية بهدف يوسف أسامة نبيه باللحظات الأخيرة، ثم تعثر الأهلي صاحب الصدارة بالتعادل مع فيوتشر.

الزمالك يأتي في المركز الثاني حاليًا بفارق نقطتين عن الأهلي، في حين أن حرس حدود يتواجد في المرتقبة قبل الأخيرة، بعدما جمّع 3 نقاط فقط من 8 مباريات لُعبت بالمسابقة المصرية.

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود هو الثلاثاء الموافق 20 ديسمبر/ كانون الأول 2022، على استاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والثامنة مساءً بتوقيت السعودية.



كالمعتاد، ستتم إذاعة مباراة الزمالك وحرس الحدود عبر قناة أون تايم سبورتس، الناقل الحصري لمنافسات الدوري المصري 2022-2023.

وستُنقل المباراة من خلال قناة أون تايم سبورتس HD 1، وحتى الآن لم يتم الإعلان عن معلقها، لكن هناك بعض التقارير تشير إلى أن حاتم بطيشة هو من سيتولى التعليق عليها.

يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الزمالك وحرس الحدود من خلال "العين الرياضية" التي تقدم فيديو اللقاء قبل بدايته بنصف ساعة.

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود

اليوم: الثلاثاء 20 ديسمبر 2022

التوقيت: 19:00 مصر، 20:00 السعودية

الملعب: ستاد القاهرة الدولي

القناة الناقلة: OnTime Sports HD 1

تشكيل الزمالك المتوقع ضد حرس الحدود

من المتوقع أن يواصل المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا الاعتماد على طريقة 3-4-3، ولكن قد يشهد تشكيل الزمالك ضد حرس الحدود تغييرات كثيرة عن مباراة البنك الأهلي.

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حسام عبد المجيد، مصطفى الزناري، حمزة المثلوثي

خط الوسط: أحمد فتوح، إمام عاشور، دونجا، سيد عبد الله "نيمار"

خط الهجوم: مصطفى شلبي، سيف الدين الجزيري، أحمد مصطفى "زيزو"

غيابات الزمالك ضد حرس الحدود



ويواجه الزمالك 3 غيابات أمام حرس الحدود تتمثل في المحترف إبراهيما نداي والثنائي محمد عبدالشافي ومحمود حمدي الونش، وجميعها للإصابة.

مصطفى شلبي غاب عن مباراة البنك الأهلي للإصابة ولكنه سيكون جاهزًا للعودة أمام حرس الحدود بصورة طبيعية، ويمكن الاعتماد على عمر جابر ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" منذ البداية أيضًا بعد التعافي التام من الإصابة.

ترتيب الدوري المصري 2022-2023

الأهلي - 19 نقطة

الزمالك - 17 نقطة

غزل المحلة - 16 نقطة

فيوتشر - 15 نقطة

بيراميدز - 14 نقطة

الاتحاد - 12 نقطة

سيراميكا كليوباترا- 10 نقاط

المقاولون العرب - 10 نقاط

فاركو - 7 نقاط

سموحة - 7 نقاط

حسب النادي الأهلي المصري، موقفه من معاقبة نجمه، محمد مجدي "قفشة"، صانع ألعاب الفريق، بسبب ركلة جزاء ضائعة.

وأعلن الأهلي في بيان عبر موقعه الرسمي، اليوم الإثنين، توقيع غرامة مالية ضد قفشة بعد إهداره ركلة جزاء في المباراة الماضية للفريق في بطولة الدوري المصري.

وتعادل الأهلي مع فيوتشر 1-1 ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري، حيث أضاع قفشة ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، ليهدر فريقه أول نقطتين هذا الموسم.

وبرر النادي قراره بعدما قرر قفشة تنفيذ ركلة الجزاء في مباراة فيوتشر، رغم وجود لاعبين مختصين بتنفيذ الركلات في الملعب، خلال تلك اللحظة، وفي مقدمتهم علي معلول.

وبهذا البيان، حسم الأهلي الجدل طوال الأيام الماضية، حيث خرجت تقارير صحفية تشير إلى أن النادي سيتراجع عن توقيع العقوبة على قفشة، كون علي معلول هو من اعتذر عن تنفيذ ركلة الجزاء.

وتباينت ردود أفعال جماهير الأهلي على هذا القرار، حيث اتفق البعض مع قرار إدارة النادي، بينما رأى البعض أن ما فعله قفشة، أمر متعارف عليه بين لاعبي كرة القدم.

ويقضي قفشة موسمه الرابع بقميص الأهلي، حيث انضم للفريق في صيف 2019 قادما من نادي بيراميدز.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة من 6 انتصارات متتالية وتعادل وحيد، خلفه الزمالك، حامل اللقب في الموسمين الماضيين، بواقع 17 نقطة.