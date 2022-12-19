الأهلي يتخذ قرارا صادما ضد أفشة

الشارقة - اميمة ياسر -

اتخذ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، قراراً بتوقيع غرامة مالية على لاعب الفريق محمد مجدي أفشة، وفقًا للائحة، وذلك لما بدر منه خلال مباراة فيوتشر.

وذكرت صحيفة "الوطن" أن الأهلي قرر تغريم أفشة مالياً بقيمة 200 ألف جنيه، بسبب مخالفة اللاعب لتعليمات الجهاز الفني، وتسديد ضربة الجزاء أمام فيوتشر، في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة الماضي، وانتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

ونقلت الصحيفة عن مصدر داخل النادي الأهلي، قوله إن السويسري مارسيل كولر قرر استبعاد أفشة من قائمة مباريات الأهلي خلال الفترة المقبلة، لحين إشعار آخر، إضافة إلى استبعاده من قائمة المسددين لضربات الجزاء.

وتعادل الأهلي مع فيوتشر، لأول مرة في النسخة الجديدة من مسابقة الدوري الممتاز، وأهدر أفشة ضربة جزاء في الثواني الأخيرة من المباراة، ليهدر نقاط المباراة الثلاث على النادي الأحمر.

ويختتم الأهلى تدريباته اليوم، الاثنين، استعداداً لمواجهة فاركو المقرر لها الخامسة مساء غد، الثلاثاء، على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.