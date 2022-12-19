دخول ثنائي الأرجنتين أثار الشكوك.. هل تم ارتكاب خطأ تحكيمي حرم فرنسا من لقب كأس العالم؟

الشارقة - اميمة ياسر -

تحدث عدد كبيرمن متابعي كرة القدم في العالم حول هدف منتخب الأرجنتين الثالث في نهائي كأس العالم 2022 أمام فرنسا، مؤكدين أنه لم يكن يجب ان يحتسب، وأن منتخب فرنسا كان من الممكن يكون هو بطل مونديال قطر.

ونجح منتخب الأرجنتين في تحقيق فوز مثير على نظيره فرنسا بنتيجة 4-2 في ركلات الترجيح في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2022 التي أقيمت على استاد لوسيل، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 3-3.

وفي الشوط الإضافي الثاني، سجل قائد ليونيل ميسي هدف الأرجنتين الثالث في الدقيقة 109 والذي منح التقدم لمنتخب بلاده 3-2، قبل أن يسجل كيليان مبابي التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 117.

هدف ليونيل ميسي أثار حوله الكثير من الشكوك حول صحته، بسبب دخول عدد من اللاعبين البدلاء لمنتخب "التانجو" إلى الملعب قبل دخول كرة ميسي إلى مرمى الحارس الفرنسي هوجو لوريس.

ويقول متابعو كرة القدم على مواقع التواصل الاجتماعي إنه كان على حكم تقنية الفيديو المساعد VAR التدخل وإلغاء الهدف.

وكتب أحد المتابعين على "تويتر": "بدلاء الأرجنتين كانوا في الملعب قبل وصول الكرة إلى المرمى، كيف أغفل الفار ذلك؟".

وقال آخر: "لقد شاهدت للتو هدف الأرجنتين الثالث، 3 من بدلاء الأرجنتين كانوا في الملعب قبل أن تعبر الكرة خط المرمى، ألم يكن يجب أن يلغى الهدف؟".

كما شككت الصحيفة المدريدية "okdiario" في صحة الهدف الثالث للمنتخب الأرجنتيني الذي سجله ليونيل ميسي

ووفقاً للصحيفة، فأثناء الهجمة الأرجنتينية التي منحت الهدف وتسديد ميسي تجاه المرمى كان لاعبان من دكة بدلاء المنتخب الأرجنتيني داخل الملعب وهو أمر مخالف للقوانين وكان يجب إلغاء الهدف لهذا السبب.

وأشارت الصحيفة إلى أن القانون واضح ويفرض وجود 11 لاعبا فقط من كل فريق على أرضية الملعب، لكن دخول لاعبين من دكة بدلاء المنتخب الأرجنتيني يعتبر أمرا غير قانوني ويجعل عدد لاعبيه 13 على رقعة الملعب.

وأكدت أن حكام تقنية الفيديو لم يتدخلوا في الهدف، بينما كانت اللقطات التلفزيونية واضحة وتؤكد دخول اللاعبين لأرضية الملعب وهو ما يفرض إلغاء الهدف.

كما أشارت عدد من الصحف العالمية، أبرزها "ذا صن" البريطانية، و"آس" الإسبانية، إلى أنه كان على الحكم البولندي سيمون مارتشينياك أن يلغي الهدف، وفقًا للائحة.

ويشدد القانون على أنه إذا أدرك الحكم دخول شخص إضافي بعد تسجيل الهدف واستئناف اللعب، فإنه لا يمكن إلغاء الهدف.

وتوّج المنتخب الأرجنتيني بلقب كأس العالم قطر 2022 بعد الفوز في النهائي على منتخب فرنسا، حامل لقب نسخة 2018، بركلات الترجيح 4-2 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.