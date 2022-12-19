شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جابر يحضر قمة الأهلى والزمالك مواليد 2003 قبل انطلاق معسكر منتخب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمود جابر، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، على حضور مباراة القمة بين الأهلى والزمالك مواليد 2003 بدورى الجمهورية، والمقرر إقامتها على ملعب كلية الزراعة جامعة القاهرة.

وكان إعلان محمود جابر قائمة منتخب مصر للشباب التى ستدخل معسكر مغلقاً خلال الأسبوع الجارى لخوض مباراتين وديتين أمام زامبيا ضمن برنامج الإعداد لبطولة أمم أفريقيا للشباب.

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى :أحمد نادر السيد وكريم أحمد نبيل و مصطفي مخلوف و محمد عادل أمين.

الدفاع : عبد الرحمن رشدان و محمد كمال و عمر فايد و عبد الرحمن جودة و يوسف شعبان و إياد العسقلاني و كريم الدبيس و أحمد رضا و محمد حمدي.

الوسط: خالد عوض و نور علاء الدين و أحمد رشدي و أحمد بيومي و محمد فارس و ميدو نبيل و ماجد هاني و طارق علاء و أحمد عبد الرحيم ايشو و يوسف العزب و مصطفي أشرف.

الهجوم : أحمد شريف و محمود مرسي و صلاح باشا و يوسف حسن و عبد الرحمن زكي و أحمد نادر حواش.