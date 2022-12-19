شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان يهنئ الشناوى بعيد ميلاده: دايما سند وسد عالى للنادى الأهلى العظيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ النجم وليد سليمان زميله حارس مرمى وقائد فريق النادى الأهلى محمد الشناوى، بمناسبة عيد ميلاده، ونشر وليد صورة تجمعهما على متن طائرة أثناء إحدى رحلات الفريق، وعلق عليها قائلا، "كل سنة وأنت طيب يا شناوى يا كبير وعقبال مليون سنة يا حبيبى ودايما سند وسد عالى للنادى الأهلى العظيم".

واحتفل محمد الشناوى، حارس مرمى الاهلى ومنتخب مصر، أمس الأحد، بعيد ميلاده الـ34، فهو من مواليد 18 ديسمبر عام 1988 فى الحامول بكفر الشيخ ثم انتقل لناشئى الأهلى من سنة 2002 إلى 2009 وتدرج فى المراحل السنية، لعب محمد الشناوى عقب رحيله عن الأهلى للطلائع وبتروجت وقدم مستويات متميزة دفعت القلعة الحمراء لإعادته ليصبح نمبر وان فى الأهلى والمنتخب الوطنى، وشارك فى كل البطولات القارية والعالمية.



الشناوى ووليد سليمان

وإجمالا شارك محمد الشناوى مع الاهلى فى 221 مباراة بكل البطولات بإجمالى 19716 دقيقة لعب، خرج بشباك نظيفة فى 114 مباراة وتلقت شباكه 134 أهداف ، وشارك الشناوى فى 42 مع منتخب مصر الأول.

واستطاع الشناوي أن يحكم سيطرته على حراسة مرمى مصر والأهلي، منذ نحو 4 سنوات وحتى الآن، ليتوج بالعديد من الألقاب الجماعية والفردية، ويحفر اسمه بحروف من ذهب ضمن أفضل حراس مصر على مر التاريخ.

وحصد مع الأهلي 14 لقبا، بواقع 5 ألقاب للدوري المصري، إلى جانب لقبين لكأس مصر، و3 ألقاب للسوبر المصري، ولقبين للسوبر الإفريقي، ولقبين لدوري أبطال إفريقيا، إلى جانب الميدالية البرونزية لمونديال العالم للأندية مرتين متتاليتين في 2020 و2021.