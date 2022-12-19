شكرا لقرائتكم خبر عن على فرج يحتفظ بصدارة التصنيف العالمى للاسكواش حتى نهاية 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف العالمي الجديد خلال ديسمبر الجاري، وواصل البطل المصرى علي فرج لاعب وادي دجلة هيمنته على عرش الصدارة، ومن المقرر أن يحتفظ على فرج بالصدارة حتى نهاية العام الجاري، خاصة أن البطولات التي يمكن أن تؤثر على ترتيب المراكز ستقام العام المقبل 2023.

وفي المركز الثاني جاء النيوزيلندي بول كول، وحل مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي في المركز الثالث، والانجليزي محمد الشوربجي في المركز الرابع.

بينما تواجد البيروفي دييجو إلياس في المركز الخامس، ومروان الشوربجي في المركز السادس، وطارق مؤمن في المركز السابع، ومازن هشام في المركز الثامن، وفارس الدسوقي في المركز التاسع وفيكتور كورين في المركز العاشر.

وكشف علي فرج، لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، عن تفاصيل إصابته التى حرمته من استكمال نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش، كما منعته من المشاركة في أكثر من بطولة أخرى في ختام العام الجاري.

وقال علي فرج في تصريحات لمجلة "Squash Mad"، إنه كان يعاني من إصابة مقلقة في الركبة، مؤكدأ أنه يستعد الآن للمشاركة فى بطولة هيوستن المفتوحة في يناير المقبل بعد إعادة تأهيل الركبة.