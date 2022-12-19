شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائى هجومي فى تشكيل الداخلية أمام سيراميكا بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رضا شحاتة، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الداخلية، تشكيل فريقه الأساسي المقرر أن يخوض به مواجهة سيراميكا بعد قليل، ضمن مباريات الجولة 8 من بطولة الدوري العام.

وجاء تشكيل الداخلية كالتالي..

حراسة المرمى: رضا السيد

خط الدفاع: ألان كيمبادي، محمد نجيب، أحمد سيد عبدالنبي، محمود طلعت

خط الوسط: سمير فكري، عبدالعزيز سيد، شيميزين، أحمد رشيد

خط الهجوم: مؤمن عاطف، سيرجي أيريك