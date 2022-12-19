شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائى هجومي فى تشكيل الداخلية أمام سيراميكا بالدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن رضا شحاتة، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الداخلية، تشكيل فريقه الأساسي المقرر أن يخوض به مواجهة سيراميكا بعد قليل، ضمن مباريات الجولة 8 من بطولة الدوري العام.
وجاء تشكيل الداخلية كالتالي..
حراسة المرمى: رضا السيد
خط الدفاع: ألان كيمبادي، محمد نجيب، أحمد سيد عبدالنبي، محمود طلعت
خط الوسط: سمير فكري، عبدالعزيز سيد، شيميزين، أحمد رشيد
خط الهجوم: مؤمن عاطف، سيرجي أيريك
وارتقى سيراميكا للنقطة العاشرة في المركز السادس بعد فوزه الأخير على أسوان بثلاثية مقابل هدفين، بينما يحتل فريق الداخلية المركز الأخير بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 3 نقاط.