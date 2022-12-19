شكرا لقرائتكم خبر عن كولر وفيريرا وعلى ماهر بلا هزيمة بعد 7 جولات فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع الثلاثي مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، وجوسفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، وعلى ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر، شعار التألق بعد مرور 7 جولات من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية.

ورفض المدربين الثلاثة تلقي أى هزيمة حتى الآن بالدوري، ليحتلوا المراكز المتقدمة داخل جدول المسابقة، بعد مرور 7 جولات من عمر المسابقة المحلية، حيث احتفظت 3 فرق فقط بسجلها خالياً من الهزائم، وهى النادي الأهلي، متصدر جدول الدوري بعد الفوز في 6 مباريات والتعادل فى واحدة ليحصد 19 نقطة، وسجل لاعبو الأهلي 14 هدفاً واستقبلت شباكهم 3 أهداف أخرى.

أما نادى الزمالك فيحتل المركز الثاني برصيد 17 نقطة، بعدما فاز في 5 مباريات وتعادل في مباراتين ولم يتلق أى هزيمة، وسجل لاعبو الزمالك 13 هدفاً واستقبلت شباكهم 3 أهداف أخرى.

فيما يحتل فريق فيوتشر المركز الرابع برصيد 15 نقطة، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في 3 أخرى، ولم يتذوق طعم الهزيمة، وسجل لاعبو فيوتشر 7 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين فقط.

ويستعد فيوتشر لمواجهة غزل المحلة في الخامسة مساء اليوم الاثنين، فيما يلتقي الزمالك مع حرس الحدود، والأهلي مع فاركو، غداً الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة.