شكرا لقرائتكم خبر عن العشرى يبحث عن الفوز الثانى مع الموج الأزرق أمام زعيم الثغر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق سموحة نظيره الاتحاد السكندرى فى الخامسة مساء اليوم، الاثنين، باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع الثامن من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، فى لقاء من المتوقع أن يحمل طابع الإثارة والندية، لرغبة كل فريق فى حصد الثلاث نقاط.

ويحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز الخامس بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 12 نقاط، حيث تمكن من الفوز في 4 مباريات والخسارة في 3 مباريات.

ويحتل فريق سموحة المركز العاشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 7 نقاط جمعها من 7 مباريات، حيث حقق الفوز فى مباراة وتعادل فى 4 مواجهات وخسر لقاءين وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف

وخاض طارق العشري، المدير الفنى لسموحة، مع الموج الأزرق 7 مباريات، فاز خلالها فى مباراة واحدة، وتعادل فى 4 مباريات، وخسر مباراتين.

والتقى سموحة والاتحاد في 22 مباراة على مدار التاريخ بينهما في الدوري والكأس، بواقع 21 مباراة في الدوري ومباراة وحيدة في بطولة الكأس حسمها الاتحاد بركلات الترجيح في موسم 2018/2019.

ونجح الاتحاد السكندري في الفوز ب 6 مباريات، بينما فاز سموحة في 6 مواجهات، وكان التعادل حاضرا بينهما في 10 مواجهات.

وأحرز فريق الاتحاد السكندري طوال المواجهات الـ 22 بينهما 30 هدفا، بينما أحرز سموحة 32 هدفا في شباك زعيم الثغر.