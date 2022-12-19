شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة أحمد الجمل مع قائد الإسماعيلى قبل مواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع أحمد الجمل مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي مع باهر المحمدي مدافع الفريق استعدادًا لملاقاة إنبي بمسابقة الدوري العام.

يأتي ذلك من أجل توجيه تعليمات خاصة وتحفيز اللاعب الشاب على ضرورة تقديم أفضل ما لديه فى الفترة الحالية ليعود بالإيجاب على الفريق، فى ظل هدف الجهاز الفني المستمر سعيًا وراء تصحيح المسار بجدول المسابقة المحلية.

وتواجد أحمد الجمل وعمر جمال ثنائي الإسماعيلي السابقين ضمن الجهاز الفني الحالي للفريق بناءًا على طلب أيمن الجمل لحاجته إلى خبراتهما التدريبية.

ويحل الدراويش ضيفًا على الفريق البترولي غداً الثلاثاء فى الثالثة إلا الربع عصرًا على ملعب بتروسبورت بالقاهرة فى ثامن جولات الدوري.