شكرا لقرائتكم خبر عن نوران جوهر تحتفظ بصدارة التصنيف العالمي للاسكواش حتى نهاية 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA"، التصنيف العالمي الجديد خلال ديسمبر الجاري، وواصلت البطلة المصرية نوران جوهر لاعبة وادي دجلة هيمنتها على عرش الصدارة، ومن المقرر أن تحتفظ نوران بالصدارة حتى نهاية العام الجاري، خاصة أن البطولات التي يمكن أن تؤثر على ترتيب المراكز ستقام في العام المقبل 2023.

وفي المركز الثاني جاءت البطلة المصرية نور الشربيني لاعبة سبورتنج، وواصلت هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة تواجدها فى المركز الثالث.

وتواجدت نور الطيب لاعبة هليوبولي فى المركز السادس، بينما احتلت روان العربي لاعبو وادي دجلة المركز السابع، وتقدمت سلمى هاني لاعبة بلاك بول مركزا لتحتل التصنيف رقم 13 عالميا.

وكان منتخب مصر لسيدات الاسكواش قد توج مؤخرا ببطولة العالم لتحتفظ مصر باللقب لثلاث نسخ متتالية وترفع رصيدها من التتويج إلى 5 ألقاب.