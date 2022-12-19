شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامي يعلن تشكيل سيراميكا لمواجهة الداخلية فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سامي، المدير الفني لنادي سيراميكا، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة الداخلية التي تنطلق بعد قليل، ضمن مباريات الجولة 8 من بطولة الدوري العام.

ويبدأ سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد بسام .

خط الدفاع: محمد عادل - رجب نبيل - أحمد بيكهام- محمد شكري.

خط الوسط: جاستيس آرثر محمد كناريا - عمرو قلاوة - ميدو جابر.

خط الهجوم : أحمد ياسر ريان - جون ايبوكا

ويجلس على مقاعد البدلاء: عامر عامر - سيف تقا- محمد ناصف - رجب عمران - محمد زلاكة - أحمد قرموطي - محمد توني - محمد إبراهيم - عبد الرحمن السكران.