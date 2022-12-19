شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامي يعلن تشكيل سيراميكا لمواجهة الداخلية فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سامي، المدير الفني لنادي سيراميكا، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة الداخلية التي تنطلق بعد قليل، ضمن مباريات الجولة 8 من بطولة الدوري العام.
ويبدأ سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: محمد بسام .
خط الدفاع: محمد عادل - رجب نبيل - أحمد بيكهام- محمد شكري.
خط الوسط: جاستيس آرثر محمد كناريا - عمرو قلاوة - ميدو جابر.
خط الهجوم : أحمد ياسر ريان - جون ايبوكا
ويجلس على مقاعد البدلاء: عامر عامر - سيف تقا- محمد ناصف - رجب عمران - محمد زلاكة - أحمد قرموطي - محمد توني - محمد إبراهيم - عبد الرحمن السكران.
وارتقى سيراميكا للنقطة العاشرة في المركز السادس بعد فوزه الأخير على أسوان بثلاثية مقابل هدفين، بينما يحتل فريق الداخلية المركز الأخير بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 3 نقاط.