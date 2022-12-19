شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يبحث عن سجل خالٍ من الهزائم فى مواجهة غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فيوتشر لمواجهة غزل المحلة فى الخامسة مساء اليوم، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري العام، والتي تجمع الفريقين باستاد السلام. ويبحث أبناء علي ماهر عن الحفاظ على سجلهم خالياً من الهزائم في مواجهة الفريق المحلاوي.

وكان فيوتشر قد استهل مشواره في الدوري بالفوز على حرس الحدود بهدفين نظيفين، قبل أن يتعادل مع المقاولون العرب سلبياً، ثم فاز على أسوان بهدفين مقابل هدف، وفاز على الداخلية بهدف نظيف، وعلى الاتحاد السكندري بنفس النتيجة، قبل أن يتعادل سلبياً مع الإسماعيلي ثم تعادل بهدف لمثله مع الأهلي.

وكان علي ماهر قد رفض منح لاعبي فيوتشر أي راحة بعد التعادل مع الأهلي، ليستأنف الفريق تدريباته مساء السبت، استعداداً للجولة الثامنة، والتي تجمع فيوتشر وغزل المحلة بالدوري العام.

وبات فريق فيوتشر الأقوى دفاعا فى بطولة الدوري المصري هذا الموسم بعد مرور 7 جولات، فلم تستقبل شباكه سوى هدفين فقط، فيما يأتي بيراميدز والزمالك والأهلي فى المرتبة الثانية بعدما استقبلت شباك كل منهم 3 أهداف.