شكرا لقرائتكم خبر عن العروض تنهال على إنزو فرناندديز بعد تألقه رفقة الأرجنتين بالمونديال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أنهالت العروض الأوروبية بصورة كبيرة للنجم الأرجنتيني إنزو فرنانديز، لاعب وسط بنفيكا البرتغالي، بعد تألق اللاعب فى كأس العالم الأخير رفقى منتخب الأرجنتين، الأمر الذي دفع العديد من الأندية الأوروبية للإهتمام بالتعاقد مع صاحب ال 21 عامًا خلال المريكاتو الشتوي القادم.

وأفادت بعض التقارير أن هناك إهتمامًا كبيرًا من مسئولي ريال مدريد وليفربول بالتعاقد مع اللاعب الشاب، فى ظل المشاكل التى يعاني منها الثنائي فى وسط الملعب، قبل المباراة التى ستجمعهم سويًا فى دور ال16 من دوري أبطال أوروبا مطلع شهر فبراير 2023.



موقف بنفيكا من رحيل فرنانديز

وفى سباق متصل، لا يمانع مسئولي بنفيكا من رحيل نجم وسط الفريق الشاب إنزو فرنانديز، شرط الحصول على مقابل مادي قوي من وراء بيع اللاعب خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة، الأمر الذي يسمح للفريق بتعويض غياب اللاعب وإنعاش خزانة الفريق.



موقف اللاعب من العروض المقدمة له

ومن جانبه لم يحسم اللاعب وجهته القادمة بشكل نهائي، فى الوقت الذي يفضل فيه اللاعب خوض تحدي جديد والرحيل عن الفريق البرتغالي فى الفترة المقبلة، من أجل التطوير من قدراته الفنية خلال الفترة القليلة القادمة، مما قد يؤثر بشكل إيجابي فى مسيرة اللاعب الشاب.