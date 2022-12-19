شكرا لقرائتكم خبر عن دي ماريا يتفوق على ميسي وماردونا بهدفه فى فرنسا بنهائي المونديال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، لاعب يوفينتوس الإيطالي، من تحقيق رقم قياسي أمس، بعد أن تمكن من التسجيل فى مرمي الديوك الفرنسية بنهائي كأس العالم للنسخة الحالية 2022.

حيث تمكن اللاعب بهدفه فى مباراة الأمس من التسجيل فى الثلاث النهائيات الكبري فى تاريخ منتخب التانجو، حيث يعد اللاعب الوحيد فى تاريخ الأرجنتين الذي يتمكن من التسجيل فى نهائي كأس العالم ونهائي كأس القارات، بجانب تسجيله لهدف الفوز الوحيد على البرازيل فى نهائي الكوبا.

وتمكن دي ماريا من خلال هذه الإحصائية فى التفوق على كلًا من ليونيل ميسي ودييجو مارادونا، ليثبت أنه رجل النهائيات الأول فى الأرجنتين، ليصبح أكثر اللاعبين الحاسمين فى المواجهات الكبري لمنتخب التانجو.



ميسي يسرق الأضواء من دي ماريا!

وعلى الرغم من تقديم دي ماريا مستوي مميز للغاية أمام فرنسا، وخاصة فى شوط اللقاء الأول، بعدما تسبب فى الهدف الأول وقام بتسجيل الهدف الثاني، إلا أن القائد الأرجنتيني ليونيل ميسي تمكن من خطف الأضواء بعد تسجيله الهدف الثالث لمنتخب التانجو، ليتصدر عناوين الصحافة الأرجنتينية اليوم بأنه المنقذ للأرجنتين.



دي ماريا الرجل الأول للأرجنتين القادم!

وتعد الفرصة سانحة للنجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا أكثر من أي وقتًا مضي، لإرتداء الشارة خلف ميسي، كونه الرجل الأول فى منتخب التانجو خلال منافسات المونديال القادم 2026،الشئ الذي قد يساعد فى توهج اللاعب من جديد.