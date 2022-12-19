شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022.. جماهير الأرجنتين تسخر من تشواميني بعد هزيمة فرنسا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تمكن منتخب الأرجنتين من تحقيق فوزًا مثيرًا أمس على المنتخب الفرنسي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 2/4،بعد أن أنتهي الوقت الأساسي والإضافي بالمباراة بنتيجة 3/3، فى أحدي أفضل المباريات النهائية بكأس العالم على الإطلاق، والتى ستظل عالقة فى ذاكرة الجماهير.

وحرصت الجماهير الأرجنتينة على السخرية من النجم الفرنسي أوريلين تشواميني، نجم وسط ريال مدريد الشاب، بعدما قام اللاعب بإهدار ركلة جزاء البطولة للمنتخب الأرجنتيني، بجانب سخريته من ليونيل ميسي قبل بداية المباراة، وتصريحاته السابقة بتفضيل مبابي على ليونيل كونه أحد أفضل لاعبي العالم.



تشواميني تعلم الدرس جيدًا!

وعلى الرغم من تمكن مبابي من تسجيل 3 أهداف "هاتريك"، بجانب تسجيله لركلة الترجيح الأولي للديوك فى ركلات الترجيح وتألقه بشدة فى النصف الأخير من المباراة، إلا أن تصريحات تشواميني لم تكن موفقة لا سيما أن ميسي قد سجل هدفين وساهم بشكل كبير فى فوز المنتخب الأرجنتيني باللقب.



فرنسا تمتلك منتخبًا مرعبًا للمستقبل!

ومما لا شك فيه أن المنتخب الفرنسي يمتلك جيلًا هو الأفضل من بين باقي منتخبات العالم، حيث من المؤكد أن الأرجنتين لن تكون بنفس القوة فى المونديال القادم فى ظل عدم وجود ميسي.

فى حين أن متوسط الأعمار الصغير لمنتخب الديوك وكثرة المواهب الشابة به ترجح من موقفه فى الفوز بالمونديال خلال أكثر من مناسبة مقبلة، شرط أساسي أن يبتعد لاعبيه عن الغرور فى التصريحات والثقة الزائدة.