شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستقر على استمرار حسين الشحات في تشكيل الأهلى أمام فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى على استمرار حسين الشحات لاعب الفريق في التشكيلة الأساسية بمباراة فاركو المقبلة بالدوري .

واستعاد حسين الشحات، ذاكرة التهديف بعد غياب دام 184 يوماً، حيث سجل اللاعب هدف فريقه الوحيد فى مرمى فيوتشر فى اللقاء الذى انتهى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق فى الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويعود تاريخ آخر هدف سجله حسين الشحات لـ 15 يونيو 2022، حينما هز شباك إيسترن كومبانى بالدوري الموسم الماضى، منذ حوالى ستة أشهر ويوم، ما يعنى 184 يوماً.

وشارك حسين الشحات أساسياَ فى تشكيلة الأهلى أمام فيوتشر بعد تألقه فى مباراة الأهلى والاتحاد السكندري عقب نزوله بديلا وتقديمه لمسات ساحرة فى اللقاء الذى انتهى بفوز المارد الأحمر بثلاثية دون رد.

يختتم فريق الأهلى، تدريباته، اليوم الإثنين، استعدادا لمواجهة فاركو المقرر لها الخامسة مساء غد، الثلاثاء، على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن كولر قائمة المباراة التي تتجه للإسكندرية لدخول معسكر مغلق هناك.