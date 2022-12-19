شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير شديد اللهجة من إيهاب جلال للاعبى فاركو بسبب الأهلى.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه إيهاب جلال المدير الفني لفاركو تحذير شديد اللهجة للاعبى فريقه من خطورة انتفاضة الاهلى في مباراة الفريقين المقرر لها غداً مؤكداً أن المارد الأحمر لن يكون خصماً سهلا لاسيما بعد خسارته نقطتين في أخر ظهور بالدوري بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق مع فيوتشر.

وطالب جلال لاعبيه بالتسلح بالتركيز والابتعاد عن الأخطاء الدفاعية وإستغلال أنصاف الفرص لهز شباك الشناوى بجانب تنفيذ كل لاعب للدور المكلف به طوال أحداث المباراة لضمان الخروج بنتيجة إيجايبة من اللقاء.

يختتم فريق فاركو بقيادة إيهاب جلال، اليوم الإثنين، تدريباته استعدادا لمواجهة الأهلى المقرر لها الخامسة مساء غد الثلاثاء على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض فاركو مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن إيهاب جلال قائمة المباراة التي تدخل معسكر مغلق الليلة.

وحقق فاركو فوزا وحيدا مقابل خسارتين، وتعادل في أربع مباريات، وافتتح فاركو مسيرته بالدوري هذا الموسم بالتعادل الإيجابى مع البنك الأهلى بهدف لكل فريق قبل أن يحقق الفوز على حرس الحدود بهدف قاتل فى الجولة الثانية للمسابقة ثم تعادل سلبياً مع المقاولون العرب، ثم تعادل إيجايباً مع الإسماعيلى بهدف لكل فريق، ثم خسر من أسوان قبل أن يتعادل مع الداخلية بهدف لكل فريق ثم خسر من الاتحاد السكندري بهدف دون رد.

ويحتل فاركو المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعدما لعب 7 مباريات حقق الفوز في لقاء وحيد وتعادل في 4 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 4 أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف.

وتعاقد مجلس إدارة نادى فاركو برئاسة عز الدين يشار مع إيهاب جلال ليكون مديرا فنيا لفريق الكرة الأول بالنادى خلفا للبرتغالى نونو الميدا الذى تم توجيه الشكر له بسبب تراجع النتائج.