شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يقرر استمرار أيمن الجمل مديرا فنيا للفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس يحيى الكومى، استمرار أيمن الجمل مديراً فنياً للفريق الأول في اجتماعه الطارئ الذى عقد أمس الأحد.

وقرر المجلس استمرار أيمن الجمل في موقعه كمدير فنى بجانب اعتماد تعيين الثنائى أحمد الجمل وعمر جمال في منصب المدرب العام بنفس الجهاز.

وانضم "مارادونا الدراويش" إلى الجهاز الفني للفريق برفقة أحمد الجمل بناءًا على طلب أيمن الجمل لحاجته لخبراتهما التدريبية فى الفترة القادمة.

ينهى فريق الإسماعيلى، بقيادة أيمن الجمل، اليوم الإثنين، استعداداته لمواجهة إنبى المقرر لها الثالثة إلا الربع عصر غد الثلاثاء باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض الدراويش مرانه الأخير على استاد الإسماعيلية، ثم يعلن أيمن الجمل قائمة المباراة التي تتجه للقاهرة لدخول معسكر مغلق الليلة.

وكان الإسماعيلي قد تعرض للهزيمة من بيراميدز بهدفين مقابل هدف على ملعبه بالإسماعيلية، فى إطار الجولة السابعة من عمر المسابقة المحلية.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز السادس عشر في ترتيب جدول الدورى برصيد 3 نقاط من 7 مباريات، جمعها من 3 تعادلات و4 هزائم ولم يتذوق الفريق أي انتصار حتى الآن، وسجل لاعبوه 4 أهداف واستقبلوا 8 أهداف.