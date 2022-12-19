شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. شريف إكرامى وأسرته "إنها حقا عائلة مرحة جدا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدس شريف إكرامى حارس مرمى بيراميدز الحياة العائلية بشكل كبير، حيث نجد أنه دائما يستغل أيام العطلات فى قضاء وقت ممتع مع وزوجته وأبنائه وشقيقته، سواء داخل مصر أو فى نزهات أوروبية.

ونجد شريف إكرامى دائما ما ينشر صورا لأسرته لمشاركة جمهوره أوقاته السعيدة، كانت آخرها صورة تجمعه بنجله ياسين، خلال أداء مناسك العمرة، ومن قبلها خلال نزهة أوروبية قبل انطلاق الدورى.

كما أن إكرامى ينشر صورا بصحبة زوجته وابنته آسيا على السوشيال ميديا كثيرا، وأيضا شقيقته حبيبة زوجة نجم الكرة رمضان صبحى.

ويرصد الخليج 365 لقطات مرح لعائلة شريف إكرامى فى الصور التالية: