شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يؤكد جاهزية ديانج للمشاركة فى مباراة فاركو بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات المالى أليو ديانج، لاعب خط وسط النادى الأهلى، ضمن حسابات الجهاز الفني للفريق في مباراة فاركو، المقرر لها الخامسة مساء غد الثلاثاء على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز، وذلك بعد تعافيه من الإصابة الأخيرة.

وغاب ديانج عن مباراة الأهلى مع فيوتشر الأخيرة بالدوري والتي انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق بقرار من السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، خوفا من تفاقم إصابته، حيث اشتكى من إجهاد في العضلة الخلفية.

وانتظم أليو ديانج فى التدريبات الجماعية للفريق والتى أقيمت صباح أمس الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، بعدما غاب اللاعب عن مباراة فيوتشر الأخيرة للإصابة بآلام فى العضلة الخلافية حسب تأكيدات الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر.

ونفّذ ديانج برنامج تأهيلى تحت إشراف أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للأهلى، طوال الأيام الماضية لتجهيزه لمباراة فاركو، وإجمالا شارك ديانج في 142 مباراة مع الأهلى بإجمالى 10111 دقيقة لعب، ونجح في تسجيل 5 أهداف وصنع ثمانية أهداف أخرى.