شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدورى المصرى قبل انطلاق الجولة الثامنة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تبدأ منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدورى الممتاز موسم 2022-2023 اليوم الإثنين، وستكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة فى هذا الأسبوع من البطولة.

استطاع الزمالك الخروج من مباراة البنك الأهلى بالنقاط الثلاث عبر الفوز على مضيفه بهدف دون رد، سجله يوسف أسامة نبيه في الوقت القاتل، فيما لم يحافظ الأهلي على تقدمه أمام فيوتشر بهدف حسين الشحات، ليدرك الأخير التعادل بأقدام اللاعب عبد الكبير الوادي في آخر 10 دقائق من عمر المباراة.

الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية من الدورى المصرى 2021-2022، بينما حل بيراميدز وصيفا للمرة الأولى فى تاريخه، وجاء الأهلى فى المركز الثالث.

ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022، بينما لم تنته بعد منافسات نسخة كأس مصر، حيث صعد الرباعى الأهلى والزمالك وسموحة وبيراميدز لنصف نهائى البطولة.

انطلقت النسخة 64 من منافسات الدورى المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، والذى كانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

الأهلى هو البطل التاريخى للدورى المصرى بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثانى أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالى 14 مرة، ويأتى الإسماعيلى فى الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه فى ثلاث مناسبات فقط.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.

ترتيب الدوري المصرى

الأهلى المركز الأول 19 نقطة

الزمالك المركز الثانى 17نقطة

غزل المحلة المركز الثالث 16 نقطة

فيوتشر المركز الرابع 15 نقطة

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وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.