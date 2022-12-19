شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات فى تشكيل الأهلى أمام فاركو بفرمان كولر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، على إجراء تغييرات في تشكيلة المارد الأحمر في مباراته المقبلة أمام فاركو، والمقرر لها الخامسة مساء غد الثلاثاء على استاد برج العرب بالإسكندرية في الأسبوع الثامن للدوري.

ويأتي هذا القرار من كولر في ظل استمرار غياب الثنائى بيرسى تاو وطاهر محمد طاهر، لاعبي الفريق؛ بسبب الإصابة بجانب إيقاف محمد عبد المنعم، مدافع الفريق، وكذلك تراجع مستوى بعض اللاعبين، مما تسبب في خسارة الأهلى لنقطتين بالتعادل مع فيوتشر في الجولة الأخيرة للمسابقة.

ويعيد كولر ياسر إبراهيم للظهور في خط دفاع الأهلى بديلا لمحمد عبد المنعم فيما يعود أحمد عبد القادر للظهور أساسيا، بعدما شارك بديلا في مباراة فيوتشر.

وخرج محمد مجدى أفشة، صانع ألعاب الأهلى، من حسابات كولر في مباراة فاركو رغم مشاركته أساسيا في مباراة فيوتشر، بعد إهداره ركلة جزاء مؤثرة في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة رغم أنه ليس اللاعب المكلف بالتسديد.

ودخل كولر في حالة شديدة من العصبية ووبّخ اللاعبين عقب مباراة فيوتشر، مهددا المقصرين بالخروج من حساباته في الفترة المقبلة بسبب تراجع الأداء.

وأكد كولر للاعبين، أنه لن ينظر إلا لمصلحة الفريق ولن يتهاون في استبعاد أو معاقبة المقصرين في الفترة المقبلة.