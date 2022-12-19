شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يستدرج أسوان لمواصلة الانتفاضة بالدورى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستدرج فريق بيراميدز نظيره أسوان، على استاد الدفاع الجوي، في تمام السابعة مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 14 نقطة فى المركز الرابع، بعد فوزه الأخير على الإسماعيلي، بينما توقف رصيد أسوان عند 6 نقاط في المركز الثالث عشر بجدول الدوري، بعد الهزيمة الأخيرة من سيراميكا.

وكثف أيمن الرمادي، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى أسوان، من الجلسات النفسية والفنية مع لاعبيه، على مدار الساعات القليلة الماضية، وتحديدا عقب الخسارة أمام سيراميكا في الرمق الأخير من المباراة بثلاثة اهداف مقابل هدفين، بعدما حقق الفريق انتصارين متتاليين أمام فاركو وسموحة.

وكان بيراميدز قد حقق فوزا مستحقا على حساب الإسماعيلي في الأسبوع الماضي بهدفين مقابل هدف، بينما تعرض أسوان للهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا في الدقائق الأخيرة بنتيجة 3/2.

وتنطلق صافرة بداية هذه المباراة مباشرة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جمهورية مصر العربية وفلسطين، الساعة 20:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية ودولة قطر، الساعة 21:00 بتوقيت دولة الإمارات وسلطنة عمان.