الامارات | ميسي يتخذ قرار غير متوقع بعد الفوز بكأس العالم.. متشوق لرؤية الجنون في بوينوس ايرس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف النجم ليونيل ميسي موقفه من اعتزال اللعب الدولي عقب قيادته الأرجنتين للفوز بلقب كأس العالم 2022 بتغلبها على فرنسا في النهائي بركلات الترجيح 4-2 بعدما انتهت المباراة بالتعادل 3-3.



وقال ميسي لقناة بي إن سبورتس عقب المباراة إنه: "لقد عانينا كثيراً من أجل تحقيق هذا اللقب، هذه الكأس جميلة حقًا".



وواصل: "لا نستطيع الانتظار قبل العودة إلى الأرجنتين، لنرى الجنون الذي ينتظرنا هناك في بوينوس ايرس".



وأضاف: "كنت أرغب في الفوز بهذا اللقب كثيراً، كان لدي هذا الحلم الكبير منذ فترة طويلة، كنت أرغب في إنهاء مسيرتي بالفوز بكأس العالم. لا أستطيع أن أطلب أكثر من هذا".



وتابع: "كنت على ثقة أن الله سيمنحها لي، لكن من الجنون أن يحدث الأمر بهذه الطريقة، الآن علينا الاستمتاع".



وختم: "لن أعتزل اللعب الدولي، أريد مواصلة اللعب مع منتخب الأرجنتين كبطل".