شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يصطدم بالمحلة فى صراع المربع الذهبى بالدورى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق فيوتشر إف سي نظيره غزل المحلة، في الخامسة مساء اليوم الإثنين على ملعب "السلام"، ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 16 نقطة، حيث تمكن من الفوز فى 5 مباريات، وتعادل فى مباراة، وتلقى الهزيمة فى مثلها، بينما وصل فيوتشر إلى 15 نقطة في المركز الرابع بعد تعادله الأخير مع الأهلي.

وبات فريق فيوتشر الأقوى دفاعا فى بطولة الدوري المصري هذا الموسم بعد مرور 7 جولات، فلم تستقبل شباكه سوى هدفين فقط، فيما يأتي بيراميدز والزمالك والأهلي فى المرتبة الثانية بعدما استقبلت شباك كل منهم 3 أهداف.

فيما ضم بابا فاسيليو لقائمة المباراة كلا من: "عمرو شعبان، محمود الحضري، أحمد ميهوب، معاذ الحناوي، محمد نبيه، محمود علاء، محمد بازوكا، السيد الشبراوي، هاني عادل، جبريال اوريك، إيهاب سمير، مصطفى العش، أحمد الشيخ، حميد ماو، أحمد النادري، صلاح ريكو، باولن فوافي، كريم مصطفى، محمد جابر، خالد الاخميمي، أحمد الجعيدي، عبده يحيي، عبد الرحمن عاطف "أجويرو".