شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يدخل معسكرا مغلقا اليوم.. واختبار لرضوان استعدادا للبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى فريق طلائع الجيش، بقيادة محمد يوسف اليوم الإثنين، استعداداته لمواجهة البنك الأهلى المقرر لها الخامسة مساء غد الثلاثاء باستاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض الطلائع مرانه الأخير على ملعبه، ثم يعلن محمد يوسف قائمة المباراة التي تدخل معسكرا مغلقا الليلة.

وعكف محمد يوسف، على دراسة مباريات البنك الأهلى فى الدوري، وآخرها مباراته مع الزمالك والتى خسرها بهدف دون رد فى الوقت القاتل، للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق.

ووجه محمد يوسف تحذيرا شديد اللهجة للاعبيه من صعوبة مباراة البنك الأهلى، مشددا على ضرورة العودة لنغمة تصحيح مسار الفريق.

ويحتل طلائع الجيش المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط، بعدما لعب 7 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى لقاء وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 14 هدفا.

ويخضع عمر رضوان حارس مرمى طلائع الجيش لاختبار طبى اليوم لتحديد موقفه من مواجهة فريقه مع البنك الأهلى.

ويغيب عمر رضوان عن مباريات الطلائع؛ بسبب معاناته من شد فى العضلة الضامة الذى تعرض له في مباراة الأهلى التي خسرها فريقه بهدفين مقابل هدف.

ويفقد فريق طلائع الجيش، بقيادة محمد يوسف، جهود لاعبه خالد سطوحى فى مباراة البنك الأهلى، بسبب الإيقاف.

يذكر أن خالد سطوحى تعرض للطرد فى مباراة الطلائع الاخيرة بالدوري أمام غزل المحلة، والتى خسرها الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدفين.