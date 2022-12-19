شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يتحدى الاتحاد فى ديربى سكندرى ساخن بالدورى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريقا سموحة والاتحاد في ديربي سكندرني جديد، في الخامسة مساء اليوم الإثنين، على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

ويحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز الخامس بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 12 نقاط، حيث تمكن من الفوز في 4 مبارايات والخسارة في 3 مباريات، بينما يحتل فريق سموحة المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط.

يدخل الاتحاد المباراة محروما من خالد صبحى، مدافع الفريق والذي يغيب لمدة أسبوعين؛ بسبب الإصابة التى لحقت به خلال الأسبوع الماضى، حيث أثبتت الأشعة التي خضع لها اللاعب إصابته فى العضلة الضامة.

فيما يعيش سموحة أوقاتا صعبة مع طارق العشري، حيث خاض 7 مباريات تحت قيادة العشري، ولم ينجح في تحقيق الفوز إلا في مباراة وحيدة، وخسر مباراتين، وتعادل في 4 مباريات.