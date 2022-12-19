ميسي يتحدث عن مستقبله مع منتخب الأرجنتين بعد كأس العالم 2022



أكد الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي أنه سيواصل مسيرته الدولية بعد أن قاد بلاده إلى لقبها الثالث في كأس العالم والأول منذ 1986، على حساب فرنسا بركلات الترجيح في نهائي كأس العالم 2022 في قطر.



وقال صاحب الـ35 عامًا الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في البطولة في حديث مع قناة أرجنتينية "أريد الاستمرار في خوض بعض المباريات بصفتي بطلاً للعالم".



لكن ميسي اعترف بأن مسيرته أوشكت على الانتهاء بعد أن رفع أخيرًا الكأس التي طال انتظارها وحمل عبء عدم الفوز بها طيلة مسيرته للارتقاء الى مصاف دييغو مارادونا.



وسجل مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي هدفين في النهائي الدراماتيكي الذي انتهى بنتيجة 3-3 بعد الوقتين الاصلي والاضافي، قبل أن يسجل الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات محاولته في ركلات الترجيح التي فازت بها الأرجنتين 4-2.



وقال ميسي: "من الواضح أنني أرغب في إنهاء مسيرتي بهذا (اللقب)، لا يمكنني طلب المزيد. مسيرتي أوشكت على النهاية لأن هذه هي سنواتي الأخيرة".



بعد العديد من خيبات الأمل في النسخ الأربع السابقة التي شارك فيها، بينها خسارة نهائي 2014 أمام ألمانيا في البرازيل، قال ميسي إنه شعر دائمًا أن وقته سيأتي.



أضاف "من الجنون أن ذلك حدث، لكنه مذهل. إنه لأمر مدهش أن تنتهي بهذه الطريقة. لقد قلت سابقًا إن الله سوف يمنحني هذا (اللقب)، لا أعرف لماذا ولكني شعرت أنها ستكون هذه المرة".



أما بالنسبة للمباراة، قال ميسي إنه كان من الصعب تفسير السيناريو بعد أن تخلت الأرجنتين عن تقدمها بهدفين عندما عادل كيليان مبابي في الدقيقتين 80 و81 ويأخذ المواجهة الى التمديد.



تقدمت الأرجنتين مجددًا عبر ميسي (108)، بعد أن سجل الهدف الأول في المباراة من ركلة جزاء في الشوط الأول، إلا أن مبابي أكمل الـ"هاتريك" في الدقيقة 118 لتذهب المباراة الى ركلات الترجيح.



وقال ميسي: "كانت مباراة غريبة للغاية، مثل الأخرى ضد هولندا (في ربع النهائي)، وعندما تقدمنا في الوقت الإضافي، حدث ذلك مرة أخرى (معادلة فرنسا)"، مضيفًا أن مجسّم كأس العالم "جميل جدًا".



(فرانس برس)