لأول مرة منذ 1966.. مبابي يحقق هاتريك تاريخي رغم الإخفاق

أصبح لاعب منتخب فرنسا، كيليان مبابي، أول لاعب يسجل "هاتريك" فى نهائي لبطولة كأس العالم منذ نسخة 1966، حين سجل مهاجم منتخب إنكلترا، جيوف هيرست، "هاتريك" في النهائي، الذي فازت به إنكلترا 4-2 على ألمانيا الغربية.



وسجل مبابي الأهداف الثلاثة لفرنسا في مرمى الأرجنتين، في نهائي البطولة المقامة في قطر، والتي توجه بها "راقصو التانغو".



وأحرز مبابي، الذي توج هدافا للبطولة برصيد 8 أهداف، وهو رقم لم يتحقق منذ نسخة 2002، الأهداف الثلاثة في الدقائق الأخيرة، اثنان في الشوط الثاني، والثالث في الدقائق الأخيرة للشوط الإضافي الثاني، إلا أنها لم تشفع للمنتخب الفرنسي بالتتويج باللقب للمرة الثالثة على التوالي بعد الخسارة بركلات الترجيح.



وكان هيرست، الذي منح لاحقا لقب "سير" قد سجل ثلاثية لإنكلترا بملعب ويمبلي في نهائي تاريخي فاز به منتخب "الأسود الثلاثة" 4-2 على ألمانيا الغربية، وشهد احتساب هدف يحتج عليه الألمان حتى اليوم بدعوى أن الكرة لم تتجاوز خط المرمى.



ونجح الأسطورة ليونيل ميسي، الأحد، في قيادة منتخب "التانغو" للقب المونديال الثالث، بالفوز على فرنسا بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل 3-3.



وجاء الانتصار الأرجنتيني على ملعب "لوسيل" بالعاصمة القطرية الدوحة، بسيناريو جنوني، وبعد تسيد المواجهة منذ الدقائق الأولى، بينما عجز "الديوك" عن الصياح مجددا، وفشلوا في تكرار إنجاز لم يحدث منذ مونديال 1962 بتشيلي، حين توجت البرازيل بلقب المونديال للمرة الثانية على التوالي بعد مونديال 1958 في السويد.



ونجحت فرنسا في تحقيق انتفاضة هائلة في الشوط الثاني بعدما سجل نجمها مبابي هدفين في الدقيقتين 80 و81 ليدرك التعادل ليصل المنتخبان إلى وقت إضافي.



ثم نجح ميسي في تحقيق التقدم للأرجنتين بالشوط الإضافي الثاني، قبل أن يتعادل مبابي مجددا لفرنسا من ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للأرجنتين بعدما أهدرت فرنسا ركلتين.