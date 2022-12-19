شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يطالب لاعبى الزمالك بحسم مواجهة حرس الحدود مبكرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من لاعبى فريقه ضرورة التركيز فى مواجهة حرس الحدود المقرر لها غدًا الثلاثاء.

وشدد فيريرا على اللاعبين بضرورة حسم اللقاء مبكرًا وعدم ترك الأمور للوقت الأخير مثلما حدث فى مواجهة البنك الأهلي، لافتا إلى إن الحرس سيعتمد على التأمين الدفاعى واستغلال الهجمات المرتدة.

ويختتم الزمالك اليوم استعداداته لمواجهة حرس الحدود، المقرر لها في السابعة مساء غد الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الممتاز.