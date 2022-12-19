شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتجه للإسكندرية اليوم لمواجهة فاركو فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الأهلى، بقيادة السويسرى مارسيل كولر، تدريباته، اليوم الإثنين، استعدادا لمواجهة فاركو المقرر لها الخامسة مساء غد، الثلاثاء، على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن كولر قائمة المباراة التي تتجه للإسكندرية لدخول معسكر مغلق هناك.

ويفقد فريق الأهلى جهود نجمه محمد عبد المنعم أمام فاركو للإيقاف، كما يستمر غياب الثلاثى بيرسى تاو وطاهر محمد طاهر وعمار حمدى؛ بسبب الإصابة.

وطالب كولر لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات أمام فاركو بعد التعادل الإيجابى مع فيوتشر بالجولة الأخيرة للمسابقة لضمان مواصلة خطة استعادة درع الدوري الغائب عن الخزائن الحمراء موسمين متتالين.