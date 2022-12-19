شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثية المقاولون فى إنبى على المائدة الفنية لحسام حسن فى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة حسام حسن، بالمباراة الماضية للمقاولون العرب أمام إنبي، والتي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري العام، وانتهت بفوز ذئاب الجبل بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف لدى ذئاب الجبل.

ويستعد المصري لمواجهة المقاولون العرب، في الخامسة مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري العام والتي تجمع الفريقين على استاد السويس الجديد.

واستهل النادي المصري مشواره في الدوري العام، بالهزيمة أمام سيراميكا بثلاثية نظيفة، قبل أن يتعادل مع بيراميدز سلبياً، ثم فاز على إنبي بهدفين نظيفين، وتعادل مع الزمالك بهدفين لمثلهما، ومع البنك الأهلي سلبيا، قبل أن يخسر من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتعادل أخيرا مع حرس الحدود سلبيا.

ويحتل النادي المصري المركز الـ 11 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 7 نقاط، بعدما خاض 7 مباريات، فاز في مباراة واحدة وتعادل في 4 لقاءات وخسر مباراتين، وسجل لاعبو المصري 5 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أهداف أخرى.