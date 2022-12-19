شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يواجه الداخلية فى مواجهة مثيرة بالدورى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح فريقا سيراميكا والداخلية منافسات الجولة الثامنة للدوري، عصر الإثنين المقبل، في تمام الثالثة إلا ربع، على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وارتقى سيراميكا للنقطة العاشرة في المركز السادس بعد فوزه الأخير على أسوان بثلاثية مقابل هدفين، بينما يحتل فريق الداخلية المركز الأخير بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 3 نقاط.

ويواصل صلاح محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، الغياب عن فريقه أمام الداخلية، حيث يضع أحمد سامى برنامجا تدريبيا خاصا ومكثفا لـ صلاح محسن، وذلك من خلال جرعات تدريبية، خاصة أنه يؤمن بقدراته الفنية والبدنية.

في سياق متصل، يتصدر الثنائي أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، ومحمد شكري لاعب سيراميكا، قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الدوري المصري برصيد 4 مساهمات بعد مرور 7 جولات حتى الآن.

ويأتي الثنائي الآخر أحمد بلحاج لاعب نادي أسوان، ومحمد مجدي أفشة لاعب الأهلي، في المرتبة الثانية في قائمة أكثر المساهمين بصناعة الأهداف ولكل منهما 3 مساهمات.