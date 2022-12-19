شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتجه للقاهرة اليوم لدخول معسكر مغلق استعدادا لمواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى فريق الإسماعيلى، بقيادة أيمن الجمل، اليوم الإثنين، استعداداته لمواجهة إنبى المقرر لها الثالثة إلا الربع عصر غد الثلاثاء باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض الدراويش مرانه الأخير على استاد الإسماعيلية، ثم يعلن أيمن الجمل قائمة المباراة التي تتجه للقاهرة لدخول معسكر مغلق الليلة.

وكان الإسماعيلي قد تعرض للهزيمة من بيراميدز بهدفين مقابل هدف على ملعبه بالإسماعيلية، فى إطار الجولة السابعة من عمر المسابقة المحلية.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز السادس عشر في ترتيب جدول الدورى برصيد 3 نقاط من 7 مباريات، جمعها من 3 تعادلات و4 هزائم ولم يتذوق الفريق أي انتصار حتى الآن، وسجل لاعبوه 4 أهداف واستقبلوا 8 أهداف.