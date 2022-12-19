شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى مع الزهور و الزمالك مع الطيران بدورى سوبر السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم مباريات إياب الدور التمهيدى لبطولة دورى السوبر لكرة السلة رجال، حيث تقام 7 مباريات، بعد أن لعب فريق الاتحاد السكندرى مباراته أمس أمام القناة بالاتفاق بين الطرفين.

ومن المقرر أن يلتقى كل من:

الزهور مع الأهلى

الأولمبى مع الجزيرة

الطيران مع الزمالك

دسوق مع سموحة

مصر للتأمين مع سبورتنج

أصحاب الجياد مع الاتصالات

هليوبوليس مع طلائع الجيش

يذكر أن الأهلى توج بدورى مرتبط السلة على حساب الاتحاد السكندرى فى النهائي الذى أقيم على صالة حسن مصطفى بأكتوبر.