الامارات | أصغر لاعبة تحصد برونزية «فزاع الدولية» لرفعات القوة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازت لاعبة منتخب الإمارات عائشة المطيوعي، ببرونزية بطولة فزاع الدولية لرفعات القوة لأصحاب الهمم، كأس العالم «دبي 2022».

يشارك في البطولة 243 لاعباً ولاعبة من 40 دولة يتنافسون في صالة نادي دبي لأصحاب الهمم، حيث تعد هذه البطولة محطة تأهيلية للدورة البارالمبية «باريس 2024».

ونجحت المطيوعي، التي لا يتجاوز عمرها 16 عاماً، في الفوز بالميدالية البرونزية لفئة الكبار وزن 86 كغم، لتكون أصغر لاعبة تحقق هذا الإنجاز، كاشفة النقاب عن مشروع بطلة واعدة في أعقاب تألقها في ختام مسابقات اليوم قبل الأخير.

من جانبه أكد رئيس اللجنة الفنية للبطولة أحمد الحمادي، أن مستقبلاً واعداً ينتظر عائشة، خصوصاً أنها على الطريق الصحيح لتحقيق طموحاتها في المشاركات العالمية.

فيما وصف المدرب تيتو قاسم مشاركة عائشة المطيوعي في البطولة بالإيجابية، وقال إن نجاحها في تحقيق الإنجاز تلو الآخر سيكون له مرود إيجابي على مشاركاتها المقبلة، أبرزها بطولة العالم التي تستضيفها دبي في أغسطس 2023.

من ناحية أخرى يتواجد في البطولة البطل السعودي إبراهيم مصطفى إبراهيم، (46 عاماً) الذي قضى في الصالات ربع قرن، مؤكداً أنه يعشق رفعات القوة التي أحبها منذ كان عمره 16 عاماً.

وأشار إلى أن «أصحاب الهمم» على قدر التحدي الملقى على عاتقهم لتحقيق نتائج إيجابية تؤهلهم لتحقيق طموحاتهم على الصعد كافة.

وقال: «إن رياضة رفعات القوة بالمملكة العربية السعودية على الطريق الصحيح في ظل الاهتمام الذي يجده أصحاب الهمم، ما كان له الأثر الكبير في ارتفاع مستواهم ورفع علم السعودية عالياً خفاقاً».

ووصف مصطفى بطولات فزاع بأنها من الأحداث المهمة على خريطة رياضة أصحاب الهمم العالمية، حيث يحرص الأبطال النخبة على المشاركة فيها.

243

لاعباً ولاعبة من 40 دولة يتنافسون في البطولة.