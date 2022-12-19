الامارات | سلطان بن أحمد يتوج الفائزين في الشارقة فريق «أبوظبي» بطلاً لـ«مونديال» الزوارق السريعة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم إمارة الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أمس، فريق «أبوظبي» بطلاً للعالم للسائقين والصانعين في بطولة العالم للزوارق السريعة «الفورمولا1»، في مراسم التتويج الرسمية لجولتي ختام البطولة، التي استضافتها بحيرة خالد في إمارة الشارقة، ونظمتها منذ الثلاثاء الماضي هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة ضمن أسبوع «الشارقة للبطولات العالمية»، الذي جمع 18 من نخبة السائقين في العالم.

حضر مراسم التتويج، الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات البحرية رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ورئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي في إمارة الشارقة خالد المدفع، ورئيس الاتحاد الدولي للرياضات البحرية رفائيل كيولي، والمروج العالمي لسباقات الزوارق السريعة «الفورمولا1» نيكولا دي سان جرمانو، وعدد من المسؤولين وكبار الشخصيات والضيوف.

واستهل الحفل بتتويج أبطال السباق الرئيس لأولى جولتي الشارقة الختاميتين (الطريق إلى الشارقة - جائزة الشارقة الكبرى)، التي أقيمت يوم الجمعة الماضي، وانتزع لقبها بطل العالم للموسم الماضي جوناس أندرسون قائد الزورق رقم «1»، وتتويج أبطال السباق الرئيس للجولة الثانية (الطريق إلى الشارقة - جائزة الشرق الأوسط)، وذهب لقبها للسائق الفرنسي فيليب البالغ من العمر 60 عاماً.

وأسدل الستار بتتويج أبطال العالم لموسم 2022 للصانعين والسائقين، بعد ذهاب المركز الثالث في بطولة السائقين للإماراتي ثاني القمزي قائد فريق أبوظبي رقم «5»، وذهاب المركز الثاني للسائق السويدي جوناس أندرسون قائد الزورق رقم «1»، واعتلاء الأميركي شون تورنتي قائد زورق أبوظبي رقم «6» المنصة، معلناً عن نفسه بطلاً للعالم للسائقين للمرة الثالثة في مسيرته بعد أن توج بها عامي 2018 و2019.