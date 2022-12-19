الامارات | الإمارات تستضيف اجتماع المكتب التنفيذي الآسيوي للقوس والسهم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعقد المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للقوس والسهم برئاسة الكوري الجنوبي جانك هو، اجتماعاً اليوم في الشارقة، على هامش البطولة القارية التي تستضيفها الشارقة خلال الفترة من 20 إلى 25 الجاري بمشاركة 200 لاعب ولاعبة من 31 دولة.

ويتضمن جدول الاجتماع العديد من الموضوعات المرتبطة بالبطولات والفعاليات المقررة في 2023، ودورة الألعاب الآسيوية في الصين، التي ستشهد مشاركة أصحاب الهمم.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للقوس والسهم الأمين العام للاتحاد العربي عضو المكتب التنفيذي القاري، سعد المشهداني، في تصريحات صحافية، إن الاجتماع يكتسب أهميته من خلال الأجندة الخاصة بالعام المقبل، وغيرها من الأمور الأخرى ذات الصلة بتطوير اللعبة، واستدامة الرؤى المستقبلية، بما يحقق الأهداف المقررة.

وبدأت المنتخبات الآسيوية في التوافد على الدولة للمشاركة في البطولة التي تنطلق غداً في نادي الثقة للمعاقين.