شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وفاركو فى الدورى والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يختتم فريق الأهلى، بقيادة السويسرى مارسيل كولر، تدريباته اليوم، الإثنين، استعدادا لمواجهة فاركو على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن كولر قائمة المباراة التي تتوجه للأسكندرية لدخول معسكر مغلق هناك.

وانطلقت النسخة 64 من منافسات الدوري المصري الممتاز في 18 أكتوبر 2022، وكانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

الأهلي هو البطل التاريخي للدوري المصري بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثاني أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالي 14 مرة، ويأتي الإسماعيلي في الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه في ثلاث مناسبات فقط.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية في المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثاني في منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلي الثالث.

موعد مباراة الأهلى وفاركو فى الدوري

ويستعد الأهلى لمواجهة فاركو المقرر لها الخامسة مساء غداً الثلاثاء باستاد برج العرب بالاسكندرية فى الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وفاركو

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وفاركو فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية

مباريات الأهلى فى ديسمبر

ويخوض فريق الأهلي مباراتين حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري المصري

وجاءت مباريات الأهلي خلال شهر ديسمبر كالتالى :

الثلاثاء 20 ديسمبر - فاركو × الأهلي بالجولة الثامنة بالدوري، الساعة 5:00 مساء على استاد الإسكندرية

الأحد 25 ديسمبر - الأهلي × سموحة بالجولة التاسعة بالدوري، الساعة 7:00 مساء على استاد السلام

الأهلى يتأهل لنصف نهائى كأس مصر

تأهل الأهلي لنصف نهائي كأس مصر بعد فوزه بركلات الترجيح 4-3 على المقاولون العرب فى دور الثمانية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، وسجل كريم فؤاد هدف الأهلي في الدقيقة 68، بينما أدرك النيجيري جون أوكولي التعادل للمقاولون بعدها بثماني دقائق

حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة 16 يناير المقبل موعدًا لمباراتي الدور قبل النهائى لبطولة كأس مصر موسم 2021 - 2022، بين الأهلى وسموحة، والزمالك وبيراميدز بعد بلوغهم هذا الدور على حساب المقاولون العرب والمصرى والبنك الأهلى.