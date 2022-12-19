شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى دورى سيدات الطائرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تقام على مدار اليوم الإثنين، مواجهات قوية، فى إطار الجولة الحادية عشرة، بدورى سيدات الكرة الطائرة والمرتبط للموسم المحلى 2022/2023.

وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كل من: الزهور مع هليوبوليس والاتحاد السكندرى مع الزمالك وأصحاب الجياد وعلى وادى دجلة و 6 أكتوبر مع الأهلى وسبورتنج مع الشمس وسموحة مع المعادى والصيد مع دلفى والجزيرة مع الطيران.

وأعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة نظام بطولة كأس السوبر المصري المستحدثة، والتي تقام هذا الموسم للمرة الأولى فى تاريخ كرة الطائرة المصرية.

وتقام البطولة بين 4 فرق هى الزمالك والأهلي والاتحاد السكندري وطلائع الجيش، بدورى من دور واحد على صالة نادى القناة بالإسماعيلية، خلال الفترة من 8 حتى 14 فبراير المقبل 2023.