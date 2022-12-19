شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يختتم استعداداته الليلة لمواجهة الأهلى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق فاركو بقيادة إيهاب جلال، اليوم الإثنين، تدريباته استعدادا لمواجهة الأهلى المقرر لها الخامسة مساء غد الثلاثاء على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض فاركو مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن إيهاب جلال قائمة المباراة التي تدخل معسكر مغلق الليلة.

وحقق فاركو فوزا وحيدا مقابل خسارتين، وتعادل في أربع مباريات، وافتتح فاركو مسيرته بالدوري هذا الموسم بالتعادل الإيجابى مع البنك الأهلى بهدف لكل فريق قبل أن يحقق الفوز على حرس الحدود بهدف قاتل فى الجولة الثانية للمسابقة ثم تعادل سلبياً مع المقاولون العرب، ثم تعادل إيجايباً مع الإسماعيلى بهدف لكل فريق، ثم خسر من أسوان قبل أن يتعادل مع الداخلية بهدف لكل فريق ثم خسر من الاتحاد السكندري بهدف دون رد.

ويحتل فاركو المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعدما لعب 7 مباريات حقق الفوز في لقاء وحيد وتعادل في 4 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 4 أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف.

وتعاقد مجلس إدارة نادى فاركو برئاسة عز الدين يشار مع إيهاب جلال ليكون مديرا فنيا لفريق الكرة الأول بالنادى خلفا للبرتغالى نونو الميدا الذى تم توجيه الشكر له بسبب تراجع النتائج.