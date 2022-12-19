شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الإثنين 19-12-2022 في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الإثنين، منافسات الأسبوع الثامن، وتقام اليوم أربع مواجهات مثيرة في انطلاقة الجولة الثامنة، حيث يواجه سيراميكا نظيره الداخلية، فيما يلتقي سموحة الاتحاد السكندري، ويتحدي فيوتشر نظيره المحلة، ويستقبل بيراميدز نظيره أسوان.

في اللقاء الأول، يفتتح فريقا سيراميكا والداخلية منافسات الجولة الثامنة للدوري، عصر الإثنين المقبل، في تمام الثالثة إلا ربع، على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وفي مباراة ثانية، يلتقى فريقا سموحة والاتحاد في ديربي سكندرني جديد، في الخامسة مساء اليوم الإثنين، على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وفي المواجهة الثالثة، يستقبل فريق فيوتشر إف سي نظيره غزل المحلة، في الخامسة مساء اليوم الإثنين على ملعب "السلام"، ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وفي المباراة الرابعة، يستدرج فريق بيراميدز نظيره أسوان، على ستاد الدفاع الجوي، في تمام السابعة مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 14 نقطة فى المركز الرابع، بعد فوزه الأخير على الإسماعيلي، بينما توقف رصيد أسوان عند 6 نقاط في المركز الثالث عشر بجدول الدوري، بعد الهزيمة الأخيرة من سيراميكا.

وكثف أيمن الرمادي، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى أسوان، من الجلسات النفسية والفنية مع لاعبيه، على مدار الساعات القليلة الماضية، وتحديدا عقب الخسارة أمام سيراميكا في الرمق الأخير من المباراة بثلاثة اهداف مقابل هدفين، بعدما حقق الفريق انتصارين متتاليين أمام فاركو وسموحة.