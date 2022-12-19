شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أندية تبحث عن الانتصار الأول فى الجولة الثامنة بالدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبحث 3 فرق عن انتصارها الأول في مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث غابت عنها الانتصارات في أول 7 جولات، وهي الإسماعيلي والحرس والداخلية.

وحققت الثلاث فرق نفس النتائج في الجولات السبع الأولى، حيث تعادلت 3 مرات وخسرت 4 مباريات، ولم تحقق أي انتصار حتى الآن ليتوقف رصيدها عند 3 نقاط.

وتنطلق منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدورى الممتاز موسم 2022-2023 الإثنين المقبل، وستكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة فى هذا الأسبوع من البطولة.

الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية من الدورى المصرى 2021-2022، بينما حل بيراميدز وصيفا للمرة الأولى فى تاريخه، وجاء الأهلى فى المركز الثالث.

واستطاع الزمالك الخروج من مباراة البنك الأهلى بالنقاط الثلاث بالفوز على مضيفه بهدف دون رد، سجله يوسف أسامة نبيه فى الوقت القاتل، فيما لم يحافظ الأهلي على تقدمه أمام فيوتشر بهدف حسين الشحات، ليدرك الأخير التعادل بأقدام اللاعب عبد الكبير الوادي فى آخر 10 دقائق من عمر المباراة، لتشتعل المنافسة فى مسابقة الدوري الممتاز بعد مباريات الجولة السابعة.