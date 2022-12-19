شكرا لقرائتكم خبر عن 9 لاعبين يغيبون عن الاتحاد السكندرى فى مباراة سموحة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب 9 لاعبين عن الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى في مباراة سموحة، المقرر لها اليوم الإثنين في تمام الساعة الخامسة مساءً على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع الثامن من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وجاءت قائمة الـ9 لاعبين كالتالى: الحارس صبحي سليمان - خالد صبحي – عبد الله نصيب – محمود عبد العزيز- أحمد عادل ميسي – إسلام عبد النعيم – مصطفى إبراهيم - محمد الصباحي – سعيدو سمبوري.

واستقر الصربى زوران مانولوفيتش، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، على الدخول فى معسكر مغلق بـ21 لاعباً لمباراة سموحة وجاءت قائمة اللاعبين المختارة للدخول في معسكر مغلق كالتالى:

فى حراسة المرمى: المهدى سليمان وعمرو خليل.

خط الدفاع: هشام صلاح - جافين كازيتو - محمد الصالح -محمود علاء - صبرى رحيل - السيد سالم و إبراهيم حسن

خط الوسط: مورو ساليفو- فوزى الحناوى - ناصر ناصر - مروان عطيه - محمد فارس - كريم الديب-

خالد الغندور و عبد الغنى محمد

خط الهجوم: أحمد عيد - مابولولو -أوستن أموتو و أحمد السيد غريب.

في سياق مختلف رفض مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى الإفراج عن مستحقات لاعبى سيد البلد، رغم عودة الانتصارات أمام فاركو فى المباراة التى أقيمت الخميس، وتنتظر الإدارة تحسن الأداء والتزام بعض اللاعبين الذين تراجع مستواهم فى الفترة الأخيرة.

وكان محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، قد اتخذ قرارا بإيقاف مستحقات اللاعبين عقب مباراة الأهلى الماضية التى أقيمت ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز وانتهت بخسارة سيد البلد بثلاثية نظيف وإهدارهم ركلتى جزاء.

وحرص مصيلحى على زيارة مران لاعبى الاتحاد السكندرىيوم الجمعة، وشدد عليهم بعدم التهاون أو التقصير، مؤكدا أن الالتزام هو المبدأ الأساسى الذى يسير على نهجه الفريق، ومن يخالف ذلك لن يكون له مكان داخل صفوف زعيم الثغر.

ويستعد زعيم الثغر لمواجهة نظيره سموحة اليوم الإثنين على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع الثامن من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، في لقاء من المتوقع أن يحمل طابع الإثارة والندية لرغبة كل فريق منهما في حصد الثلاث نقاط.