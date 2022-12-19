شكرا لقرائتكم خبر عن العقم الهجومى صداع فى رأس حرس الحدود قبل انطلاق الجولة الثامنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث أحمد أيوب، المدير الفني لفريق حرس الحدود، عن حلول للأزمة الهجومية التي يعانى منها الفريق في بطولة الدوري المصري هذا الموسم.

ولم يتمكن الفريق العائد حديثا للدوري الممتاز سوى هدف وحيد في أول 7 جولات مرت من عمر المسابقة، وهو أضعف خطوط الهجوم في مسابقة الدوري هذا الموسم.

وتنطلق منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدورى الممتاز موسم 2022-2023 اليوم الإثنين، وستكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة فى هذا الأسبوع من البطولة.

الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية من الدورى المصرى 2021-2022، بينما حل بيراميدز وصيفاً للمرة الأولى فى تاريخه، وجاء الأهلى فى المركز الثالث.

ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022، بينما لم تنته بعد منافسات نسخة كأس مصر حيث صعد الرباعى الأهلى والزمالك وسموحة وبيراميدز لنصف نهائى البطولة.