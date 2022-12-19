الامارات | فرنسي من أصول مغربية «معجزة» كأس العالم بـ 13 هدفاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحفل تاريخ نهائيات كأس العالم بالعديد من الأرقام القياسية التي يصعب تحطيمها، من ضمنها المسجل باسم الفرنسي من أصل مغربي جوست فونتين، الذي لايزال يحتفظ برقم صامد لـ64 عاماً، منذ تسجيله 13 هدفاً في مونديال السويد 1958، حيث أصبح منذ ذلك التاريخ أكثر لاعب يسجل في نسخة واحدة من كأس العالم.

ولد فونتين في مدينة مراكش المغربية في 18 أغسطس عام 1933، وانتقل برفقة عائلته إلى مدينة تولوز الفرنسية، قبل أن يكشف في سن مبكرة عن موهبته في تسجيل الأهداف ومراوغة الكرة التي كانت تزرع الخوف والارتباك وسط المدافعين، ولفت انتباه مسؤولي نادي نيس، الذين قرروا ضمه إلى الفريق، وفي 1956 قام بتوقيع عقد لثلاث سنوات مع ريمس، خلفاً للهداف المعروف ريمون كوبا، المنتقل حينها إلى ريال مدريد الإسباني.

سطع نجم فونتين بانتزاعه لقب هداف الدوري الفرنسي عام 1958 بتسجيله 34 هدفاً، وتم استدعاؤه للانضمام إلى فرنسا في مونديال ذلك العام في السويد، مؤكداً خلاله هويته كأحد أبرز هدافي العالم، بتسجيله 13 هدفاً في المونديال على مدار المباريات التي خاضها «الديوك»، افتتحها فونتين بثلاثية في شباك الأوروغواي، وهدفين في مرمى يوغسلافيا وإيرلندا، وهدف في شباك المجر، وآخرها رباعية في مرمى ألمانيا الغربية في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.